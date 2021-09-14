Барселона – Бавария. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария».

«Перед матчем Лиги чемпионов «Барса» не играла матч Ла Лиги. А «Бавария» уверенно со счетом 1:4 обыграла на выезде «Лейпциг». К слову, новый главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман победил свою бывшую команду.

12 раз играли между собой эти соперники. Статистика на стороне мюнхенцев. «Барселона» победила три раза, а «Бавария» выиграла семь раз. Еще две встречи завершились вничью. Предыдущий матч этих команд хорошо всем запомнился. В матче четвертьфинала Лиги чемпионов немецкая команда разгромила каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 2:8 и вышла в полуфинал, а затем и вовсе выиграла самый престижный еврокубок.

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов сразу же такая интересная игра для фанатов. Я думаю, что «Барселона» после ухода из клуба Месси и других звезд уже не такая, какая была. Но, я считаю, что «Барселона» - это все равно хорошая команда и тем более играть она будет дома. Но, думаю, что и «Бавария» не должна проиграть на «Камп Ноу». Будет интересная игра. Поставлю, что мюнхенская команда не проиграет каталонцам», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится 14-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».