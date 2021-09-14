Челси – Зенит. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч группового раунда Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 09:25
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Челси – Зенит. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит».

«Обе команды перед поединком Лиги чемпионов выиграли у своих соперников во внутренних чемпионатах. «Челси» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:0), а «Зенит» взял три очка в матче с «Ахматом» (3:1). Стоит добавить, что лондонцы в новом сезоне уже успели завоевать первый трофей. В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» выиграл у «Вильярреала» (1:1, 6:5 по пенальти).

Прошлогодний победитель Лиги чемпионов стартует в этой Лиге чемпионов матчем против «Зенита». Я думаю, что у лондонцев не должно быть проблем с питерцами в поединке на домашнем поле. Тем более «Челси» усилился. С Лукаку в нападении, думаю, «Челси» в два-три гола разницы выиграет у «Зенита», - сказал Бартулович.

Матч «Челси» – «Зенит» состоится 14-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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