Челси – Зенит. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит».

«Обе команды перед поединком Лиги чемпионов выиграли у своих соперников во внутренних чемпионатах. «Челси» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:0), а «Зенит» взял три очка в матче с «Ахматом» (3:1). Стоит добавить, что лондонцы в новом сезоне уже успели завоевать первый трофей. В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» выиграл у «Вильярреала» (1:1, 6:5 по пенальти).

Прошлогодний победитель Лиги чемпионов стартует в этой Лиге чемпионов матчем против «Зенита». Я думаю, что у лондонцев не должно быть проблем с питерцами в поединке на домашнем поле. Тем более «Челси» усилился. С Лукаку в нападении, думаю, «Челси» в два-три гола разницы выиграет у «Зенита», - сказал Бартулович.

Матч «Челси» – «Зенит» состоится 14-го сентября. Начало встречи в 22:00.