Брюгге – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» – «ПСЖ».

«Перед матчем Лиги чемпионов обе команды удачно сыграли на внутренней арене. «Брюгге» разобрался с «Остенде», победив 3:0. ПСЖ уверенно со счетом 4:0 выиграл у «Клермона».

Эти команды ранее встречались между собой два раза. Было это на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Тогда парижане одержали домашнюю победу 1:0, а на выезде разгромили бельгийскую команду со счетом 5:0.

Мы все прекрасно знаем, что за команда ПСЖ. Я думаю, что с «Брюгге» у парижан не должно быть проблем. Я поставлю на то, что ПСЖ победит бельгийцев как минимум в два гола разницы», - сказал Бартулович.

Матч «Брюгге» – «ПСЖ» состоится 15-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».