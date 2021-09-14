Барселона – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч группового раунда Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 08:30
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Барселона – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария».

«Шикарная группа у динамовцев Киева. Именитые соперники «Динамо» встретятся на «Камп Ноу». Нас всех ожидает фантастическое зрелище. Но не будем забывать, что звездный Лео Месси уже играет в ПСЖ. Новички команды Агуэро, Депай и Люк Де Йонг не смогут аргентинца полноценно заменить. Как, кстати, в «Ювентусе» никто не заменит Криштиану Роналду, который ушел в МЮ. Таких игроков не заменить! Также вернулся в «Атлетико» из «Барсы» «маленький французский принц» Антуан Гризманн. Роналду Куману придется внести коррективы в организацию атак каталонцев с учетом кадровых изменений. Восстанавливается Ансу Фати, игра которого мне нравится, а также Усман Дембеле. Количество и качество игроков группы атаки очень хорошее, как и созидание в центре. Бускетс, на мой взгляд, возможно, один из лучших конструктивных опорников в мире. А Френки Де Йонг под стать испанцу и он ежедневно прогрессирует. А молодого таланта Педри используют во всех сборных Испании. В прошлом сезоне он выступал за основную команду Испании на Евро, а также сыграл на Олимпиаде. Браво! Хороший толковый парень! Он будет расти и прогрессировать. Да, есть у каталонцев проблемы в обороне. Это связано с переходом на атакующую модель игры с подключением фланговых Деста и Альбы.

В каждом матче «Барса» пропускает. А сейчас ей играть с немецкой машиной и против топ-форварда Роберта Левандовски. «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсмана уже выиграла Кубок Германии и мощно выступает в Бундеслиге, в среднем забивая более трех мячей за матч. Правда, и пропускают мюнхенцы в среднем по одному голу за матч. В кадровом плане у «Баварии» также произошли изменения. В аренду в «Монако» ушел вратарь Нюбель. Алаба уже в «Реале», Боатенг в «Лионе», а Мартинес уехал в Катар. Дуглас Коста в «Гремио». Нагельсман из «Лейпцига» взял с собой двух игроков. За 42,5 млн евро был приобретен молодой француз Дайот Упамекано. Также был куплен за 15 млн евро полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер. У «Баварии» солидный и сыгранный состав. У них конкуренция на каждую позицию.

На атаку мюнхенцы и каталонцы работают охотно и значительно лучше, чем на оборону. Понятно, что обе команды забьют. Я в этом не сомневаюсь. Вероятно, что авторами голов будут Левандовски и Депай. «Барса» значительно лучше и тоньше комбинирует. А мюнхенцы значительно лучше выполняют черновую работу без мяча. Результативная ничья устроит динамовцев Киева», - сказал Грозный.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится 14-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(2 голоса)

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Сначала:
    Леня Кукуев
    online
    Леня Кукуев, 14.09.2021 09:12
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