Михаил СЕРГИЙЧУК: «Практически ничего не позволили сопернику»

Форвард «Вереса» проанализировал победу над «Львовом»

  • 14.09.2021 02:13
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Михаил СЕРГИЙЧУК: «Практически ничего не позволили сопернику»
© ФК Верес

Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук проанализировал победную игру против «Львова» (1:0):

«Сегодня мы заслужили эту победу. Поэтому поздравляю всех болельщиков. Мы знаем, что эта победа очень важна именно для болельщиков. Поэтому рад, что подарили им эти эмоции.

Сегодня мы практически ничего не позволили создать сопернику. Возможно, не все удавалось до перерыва. Но в целом, считаю, мы полностью переиграли «Львов».

Да, «Львов» перед игрой сменил главного тренера, несколько изменил игровую схему. Но мы играли в свой футбол. Перед нами стоят свои задачи, которые нам нужно решать. Наша задача - добывать очки в каждой игре. Все просто», - сказал Сергейчук.

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Источник — ФК Верес

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