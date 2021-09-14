Бетис в концовке вырвал победу у Гранады, Хетафе дома проиграл Эльче

14 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.
«Эльче» на выезде обыграл «Хетафе» (1:0). Единственный мяч на 69-й минуте забил Лукас Перес, который с 2011 по 2013 год играл в львовских «Карпатах» и даже затем был в аренде в киевском «Динамо», но ни разу не вышел на поле за киевлян.
«Бетис» в конце игры вырвал победу над «Гранадой». У хозяев поля отличился Луис Хавьер Суарес. У гостей забивали Родри и Серхио Каналес, в активе которого решающий мяч на 89-й минуте.
Ла Лига. 4-й тур
«Хетафе» – «Эльче» – 0:1
Гол: Лукас, 69.
«Гранада» – «Бетис» – 1:2
Голы: Суарес, 66 – Родри, 45+2, Каналес, 89.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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