Бетис в концовке вырвал победу у Гранады, Хетафе дома проиграл Эльче

14 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» на выезде обыграл «Хетафе» (1:0). Единственный мяч на 69-й минуте забил Лукас Перес, который с 2011 по 2013 год играл в львовских «Карпатах» и даже затем был в аренде в киевском «Динамо», но ни разу не вышел на поле за киевлян.

«Бетис» в конце игры вырвал победу над «Гранадой». У хозяев поля отличился Луис Хавьер Суарес. У гостей забивали Родри и Серхио Каналес, в активе которого решающий мяч на 89-й минуте.

Ла Лига. 4-й тур

«Хетафе» – «Эльче» – 0:1

Гол: Лукас, 69.

«Гранада» – «Бетис» – 1:2

Голы: Суарес, 66 – Родри, 45+2, Каналес, 89.

Турнирная таблица чемпионата Испании