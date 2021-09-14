4-й тур
Гранада
1 : 2
Бетис
13.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис в концовке вырвал победу у Гранады, Хетафе дома проиграл Эльче

14 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании

  • 14.09.2021 01:34
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Бетис в концовке вырвал победу у Гранады, Хетафе дома проиграл Эльче
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.

«Эльче» на выезде обыграл «Хетафе» (1:0). Единственный мяч на 69-й минуте забил Лукас Перес, который с 2011 по 2013 год играл в львовских «Карпатах» и даже затем был в аренде в киевском «Динамо», но ни разу не вышел на поле за киевлян. 

«Бетис» в конце игры вырвал победу над «Гранадой». У хозяев поля отличился Луис Хавьер Суарес. У гостей забивали Родри и Серхио Каналес, в активе которого решающий мяч на 89-й минуте.

 Ла Лига. 4-й тур

«Хетафе»  «Эльче»  0:1

Гол: Лукас, 69.

«Гранада»  «Бетис»  1:2 

Голы: Суарес, 66 – Родри, 45+2, Каналес, 89.

Турнирная таблица чемпионата Испании

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Источник — Sport.ua

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