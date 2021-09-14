Гол Сванберга принес Болонье победу в Серии A над Вероной

В матче третьего тура чемпионата Италии «Болонья» обыграла «Верону» (1:0)
Единственный гол в поединке на 78-й минуте забил Маттиас Сванберг.
«Болонья» набрала 7 очков и теперь занимает 6-е место. У «Вероны» вообще пока нет очков после трех туров.
Серия А. 3-й тур
«Болонья» – «Верона» – 1:0
Гол: Сванберг, 78.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики, Медель, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 90+2), Орсолини (Сансоне, 68), Барроу (Сков Ольсен, 68).
«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович (Маньяни, 46), Казале (Чеккерини, 75), Лазович, Барак, Тамез (Хонгла, 61), Илич (Лазанья, 84), Капрари (Канчелльери, 75), Симеоне.
Предупреждения: Барак, 49. Чеккерини, 84. Домингес, 90+8. Фараони, 90+8.
Судья: Пеццуто.
13 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Источник — Sport.ua
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