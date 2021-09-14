3-й тур
Болонья
1 : 0
Эллас Верона
13.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Сванберга принес Болонье победу в Серии A над Вероной

У «Вероны» вообще пока нет очков после трех туров

  • 14.09.2021 00:15
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Гол Сванберга принес Болонье победу в Серии A над Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура чемпионата Италии «Болонья» обыграла «Верону» (1:0)

Единственный гол в поединке на 78-й минуте забил Маттиас Сванберг.

«Болонья» набрала 7 очков и теперь занимает 6-е место. У «Вероны» вообще пока нет очков после трех туров.

Серия А. 3-й тур

«Болонья» – «Верона» – 1:0

Гол: Сванберг, 78.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики, Медель, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 90+2), Орсолини (Сансоне, 68), Барроу (Сков Ольсен, 68).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович (Маньяни, 46), Казале (Чеккерини, 75), Лазович, Барак, Тамез (Хонгла, 61), Илич (Лазанья, 84), Капрари (Канчелльери, 75), Симеоне.

Предупреждения: Барак, 49. Чеккерини, 84. Домингес, 90+8. Фараони, 90+8.

Судья: Пеццуто.

13 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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Источник — Sport.ua

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