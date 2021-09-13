4-й тур
Эвертон
3 : 1
Бёрнли
13.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенитес на уровне. Эвертон забил три гола в ворота Бернли

«Эвертон» набрал 10 очков и занимает 4-е место в АПЛ

  • 13.09.2021 23:59
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Бенитес на уровне. Эвертон забил три гола в ворота Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 4-го тура чемпионата Англии «Эвертон» выиграл у «Бернли» (3:1).

У «ирисок» голами отличились Майкл Кин, Эндрос Таунсенд и Демарэй Грэй, а у гостей гол забил Бен Ми.

«Эвертон» под руководством Рафаэля Бенитеса набрал 10 очков и занимает 4-е место в АПЛ. «Бернли» находится среди аутсайдеров (1 очко).

АПЛ. 4-й тур

«Эвертон»  «Бернли»  3:1

Голы: Кин, 60, Таунсенд, 65, Грэй, 66 – Ми, 53.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Годфри (Андре Гомеш, 62), Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 87), Ришарлисон (Рондон, 81).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 86), Гвюдмундссон (Леннон, 76), Барнс (Выдра, 76), Макнейл.

Предупреждения: Браунхил, 47. Таунсенд, 53.

Судья: Марринер.

13 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Источник — Sport.ua

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