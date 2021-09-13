Бенитес на уровне. Эвертон забил три гола в ворота Бернли

В заключительном матче 4-го тура чемпионата Англии «Эвертон» выиграл у «Бернли» (3:1).
У «ирисок» голами отличились Майкл Кин, Эндрос Таунсенд и Демарэй Грэй, а у гостей гол забил Бен Ми.
«Эвертон» под руководством Рафаэля Бенитеса набрал 10 очков и занимает 4-е место в АПЛ. «Бернли» находится среди аутсайдеров (1 очко).
АПЛ. 4-й тур
«Эвертон» – «Бернли» – 3:1
Голы: Кин, 60, Таунсенд, 65, Грэй, 66 – Ми, 53.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Годфри (Андре Гомеш, 62), Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 87), Ришарлисон (Рондон, 81).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 86), Гвюдмундссон (Леннон, 76), Барнс (Выдра, 76), Макнейл.
Предупреждения: Браунхил, 47. Таунсенд, 53.
Судья: Марринер.
13 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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