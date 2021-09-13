АНТЮХ: «Сам Луческу хотел меня видеть в Динамо. Сказал, чем я понравился»

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал, кто был инициатором его перехода в киевский клуб:

«Сам Мирча Луческу хотел меня видеть в команде. Когда мы собрались, его сначала не было с нами, в то время Евро-2020 было. Когда он приехал, сразу меня позвал и сказал, что это была его личная просьба, он хотел меня видеть в команде. Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где он меня видит. И дальше начали работать под его руководством.

Луческу говорит, что много моих игр смотрел. Сказал, чем понравился. Говорит: не боишься обыгрывать, настырный, лезешь вперед. Уверенный, можешь обыгрывать на скорости, рабочие две ноги. Много мне говорил, что он хочет, как он видит, на какой позиции.

Когда летели с первого сбора, в аэропорту ко мне подошел Мистер и сказал, что я остаюсь, он поговорил с президентом, и все нормально. Клубы договорились между собой. Он сказал: ты остаешься, будешь футболистом «Динамо». Эмоции очень переполняли. Позвонил родным, жене, родителям».