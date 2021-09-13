АНТЮХ: «Сам Луческу хотел меня видеть в Динамо. Сказал, чем я понравился»

Хавбек «Динамо» рассказал, кто был инициатором перехода в киевский клуб

  • 13.09.2021 22:28
  • 899 просмотров
  • 1 комментарий
АНТЮХ: «Сам Луческу хотел меня видеть в Динамо. Сказал, чем я понравился»
© Трендец. Денис Антюх

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал, кто был инициатором его перехода в киевский клуб:

«Сам Мирча Луческу хотел меня видеть в команде. Когда мы собрались, его сначала не было с нами, в то время Евро-2020 было. Когда он приехал, сразу меня позвал и сказал, что это была его личная просьба, он хотел меня видеть в команде. Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где он меня видит. И дальше начали работать под его руководством.

Луческу говорит, что много моих игр смотрел. Сказал, чем понравился. Говорит: не боишься обыгрывать, настырный, лезешь вперед. Уверенный, можешь обыгрывать на скорости, рабочие две ноги. Много мне говорил, что он хочет, как он видит, на какой позиции.

Когда летели с первого сбора, в аэропорту ко мне подошел Мистер и сказал, что я остаюсь, он поговорил с президентом, и все нормально. Клубы договорились между собой. Он сказал: ты остаешься, будешь футболистом «Динамо». Эмоции очень переполняли. Позвонил родным, жене, родителям».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трендец

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 22:48
    -10
    ...Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где он меня видит..................................... Но я видимо такой тупой, что совсем не понимаю чего от меня требует Мистер?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности