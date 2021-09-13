Динамо опережает Шахтер на 3 очка. Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура

С 10 по 13 сентября прошли поединки 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 13.09.2021 22:00
  • 1661 просмотр
  • 6 комментариев
Динамо опережает Шахтер на 3 очка. Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура
© ФК Динамо Киев

С 10 по 13 сентября прошли поединки 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

После 7 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (19 против 16). На третью позицию вышла «Александрия» (14), которая на один пункт впереди «Десны» и «Днепра-1» (13).

Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4) и «Львов» (2).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 7-й тур

  • 10.09. Александрия – Ингулец – 1:0
  • 11.09. Рух Львов – Заря Луганск – 1:1
  • 11.09 Металлист 1925 Харьков – Динамо Киев – 0:2
  • 11.09 Шахтер Донецк – Днепр-1 – 2:0
  • 12.09 Минай – Черноморец Одесса – 2:2
  • 12.09 Колос Ковалевка – Мариуполь – 1:3
  • 12.09 Ворскла Полтава – Десна Чернигов – 2:2
  • 13.09 Верес Ровно – Львов – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.09.2021 22:51 (изменен)
    +2
    Чемпион. Что тут скажеш. А Шахтёр как и прошлый год глотает пыль. Всё так как и должно быть
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 13.09.2021 23:22
    0
    Алексей Голяченко, 13.09.2021 22:51
    Чемпион. Что тут скажеш. А Шахтёр как и прошлый год глотает пыль. Всё так как и должно быть
    Динамо лучше по всем показателям.
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 13.09.2021 22:22
    0
    Ох щас бідний верес буде відгрібати від Дніпра і шахти. Молодці. Взяли з запасом максимум, бо там дві поразки буде легко
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 13.09.2021 23:12
    -2
    Алексей Голяченко, 13.09.2021 22:51
    Чемпион. Что тут скажеш. А Шахтёр как и прошлый год глотает пыль. Всё так как и должно быть
    В такой лиге чемпионство что-то дает?) Уж лучше смотреть Брайтон-Норвич, чем такую аграрную лигу.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 22:27
    -6
    Больше бы интриги было-бы, если-бы название было следующим:
    ДКГ опережает Львiв на 17 очков. Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 22:27
    -7
    --smart--Forever, 13.09.2021 22:27
    Больше бы интриги было-бы, если-бы название было следующим:
    ДКГ опережает Львiв на 17 очков. Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура.
    Ссылка
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