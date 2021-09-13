Динамо опережает Шахтер на 3 очка. Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура

С 10 по 13 сентября прошли поединки 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

После 7 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (19 против 16). На третью позицию вышла «Александрия» (14), которая на один пункт впереди «Десны» и «Днепра-1» (13).

Замыкают турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4) и «Львов» (2).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 7-й тур

10.09. Александрия – Ингулец – 1:0

– Ингулец – 1:0 11.09. Рух Львов – Заря Луганск – 1:1

11.09 Металлист 1925 Харьков – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 11.09 Шахтер Донецк – Днепр-1 – 2:0

– Днепр-1 – 2:0 12.09 Минай – Черноморец Одесса – 2:2

12.09 Колос Ковалевка – Мариуполь – 1:3

– 1:3 12.09 Ворскла Полтава – Десна Чернигов – 2:2

13.09 Верес Ровно – Львов – 1:0

Турнирная таблица УПЛ