Динамо – Бенфіка. На що поставити в першому матчі Ліги Чемпіонів?

Ліга Чемпіонів повертається! В цьому році в головному турнірі Європи Україну знову представлятимуть дві команди і вже сьогодні «Динамо» в Києві зіграє проти португальської «Бенфіки». Група киянам дісталася неймовірно складна, крім «Бенфіки» в суперниках ще й «Баварія» та «Барселона»

Коефіцієнти Favbet: 3.3 – 3.4 – 2.4

Вихід з групи:

Динамо – 12.5

Бенфіка – 4.5

Від першого матчу «Динамо» буде залежати дуже багато чого. Перемога дозволить помріяти про вихід до плей-оф (принаймі до перших матчів з «Барселоною»), ну а поразка боляче вдарить навіть по шансах на третє місце. Експерти Favbet, як бачимо, віддають невелику перевагу португальцям, у співвідношенні приблизно 60% на 40%.

Але враховуючи, що кияни грають вдома, об’єктивно шанси виглядають рівними. В 2016 році «Бенфіка» двічі обіграла «Динамо» - 2:0 в Києві та 1:0 і Ліссабоні. Але тоді «Бенфіка» була діючим чемпіоном Португалії на чвертьфіналістом Ліги Чемпіонів, а зараз це лише бронзовий призер чемпіонату Португалії та команда, яка дуже давно не виходила з групи в ЛЧ (а в минулому сезоні навіть не пройшла кваліфікацію). Тож є сподівання, що цього разу кияни як мінімум не програють.

Додає інтриги матчу і те, що за Бенфіку виступає кращий форвард України і екс-гравець Динамо Роман Яремчук. Подивимося, чи вдасться йому забити своїй колишній команді, і чи буде він святкувати, якщо заб`є. Favbet пропонує цікаве порівняння – «хто заб`є більше – Яремчук чи Віктор Циганков». На думку експертів, шанси у них абсолютно рівні. Але, звичайно, ми при всій повазі до Романа, все ж будемо вболівати за капітана «Динамо».

Всі прекрасно розуміють, що якщо команда Луческу і зможе поборотися за перемогу в цій групі Ліги Чемпіонів, то саме в домашньому матчі з «Бенфікою». Підтримуй «Динамо» и будь в середині гри»

Прогноз №1 від Favbet: Динамо не програє – 1.7

Прогноз №2 від Favbet: Циганков заб’є більше, ніж Яремчук – 3.3