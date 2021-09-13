Динамо – Бенфика. Букмекеры определили фаворита

И это не украинский клуб

  • 13.09.2021 20:10
  • 2583 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Бенфика. Букмекеры определили фаворита
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 14 сентября, киевское «Динамо» сыграет домашний матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
 
Букмекеры считают фаворитами португальцев, но шансы украинцев на успех не так и малы. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 3.3, на ничью - 3.35, поражение оценено в 2.3.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.79. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.04, ТМ2.5 – 1.83.
 
Матч «Динамо» – «Бенфика» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 20:45
    0
    Мде, печально не быть фаворитом даже дома, хотя вполне могут пободаться с ними
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