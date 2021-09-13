Динамо – Бенфика. Букмекеры определили фаворита

Во вторник, 14 сентября, киевское «Динамо» сыграет домашний матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».



Букмекеры считают фаворитами португальцев, но шансы украинцев на успех не так и малы. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 3.3, на ничью - 3.35, поражение оценено в 2.3.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.79. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.04, ТМ2.5 – 1.83.



Матч «Динамо» – «Бенфика» начнется в 22:00 по Киеву.