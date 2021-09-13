ВИДЕО. Киевское Динамо запустило новый клубный сайт

Киевское «Динамо» объявило о запуске нового официального сайта.
Новый домен клубного сайта - fcdynamo.com.
Сообщается, что сайт работает в тестовом режиме, но в ближайшее время все недостатки будут устранены.
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Источник — ФК Динамо Киев
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