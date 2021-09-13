ВИДЕО. Киевское Динамо запустило новый клубный сайт

Болельщикам нужно быть внимательными, изменился домен

  • 13.09.2021 19:31
  • 1986 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Киевское Динамо запустило новый клубный сайт
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» объявило о запуске нового официального сайта.
 
Новый домен клубного сайта - fcdynamo.com.
 
Сообщается, что сайт работает в тестовом режиме, но в ближайшее время все недостатки будут устранены.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 13.09.2021 20:02
    +4
    літери КYIV в назві сайту, на мій погляд, не були б зайвими
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.09.2021 19:47
    -12
    Лучше бы ДКГ сделало клубное телевидение, чтобы не скулили фаны, что негде смотреть игры этой гнилой командюшки
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