Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо по силам обыграть Бенфику»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 13.09.2021 18:10
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо по силам обыграть Бенфику»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — «Бенфика» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Если откровенно, то в предыдущем раунде «Бенфике» явно повезло в противостоянии с ПСВ. Ее соперник больше заслуживал выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Будем надеяться, что в тех матчах португальцы израсходовали свой лимит везения. В таком случае шансы «Динамо» повышаются.

Думаю, киевлянам вполне по силам обыграть «Бенфику». Лиссабонцы не производят впечатления непобедимой команды даже в чемпионате Португалии. Счет не имеет значения. Главное, чтобы он был в пользу «Динамо».

Хотя у киевлян по нескольким позициям есть вопросы. В частности, кто будет действовать на острие атаки. Я считаю, что это должен быть профильный центральный нападающий, а не временно сменивший амплуа полузащитник. Все же Лига чемпионов — не место для экспериментов», — считает Маркевич.

Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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