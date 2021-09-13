Сергей СИДОРЧУК: «Яремчуку будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой»

Хавбек «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Если честно, прошлый матч с «Бенфикой» не помню почти, давно было. Помню, что некоторые игроки остались, тот же Пицци. И помню, что на выезде не забили пенальти».

«Что касается нынешней формы, то Мистер не дает нам расслабиться. Мирча Луческу повторяет, что победа хороша, если за ней идет следующая победа. И все понимают, какая будет игра завтра. Нужно нам очки брать. Все понимают, какая у нас группа и календарь. Это самая важная для нас игра для дальнейшей борьбы».

«Два дня разбираем «Бенфику», знаем почти все стороны их сильные и слабые. В обороне - Отаменди, в полузащите - Жоау Мариу. В нападении - Пицци тот же. Тренер нам все пояснил».

«Роман Яремчук? В шутку с ним в сборной пообщались. Думаю, ему будет вдвойне тяжелее, он возвращается домой. Думаю, будет на нем определенное давление», - сказал Сидорчук.

Матч состоится 14 сентября, начало в 22:00.