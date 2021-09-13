Томас ТУХЕЛЬ: «Победа в турнире такого уровня — ее ни с чем не сравнить»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился воспоминаниями о победе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от выступления в этом турнире в текущем сезоне.
В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
«Для нас это первый матч кампании. И этот матч — самое главное, о чем мы сейчас думаем.
Поменяла ли победа в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов мой менталитет? Какое-то время я чувствовал себя по-другому. Это были хорошие ощущения.
Победа в турнире такого уровня — ее ни с чем не сравнить», — отметил Тухель.
В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Челси» примет питерский «Зенит». Матч состоится во вторник, 14 сентября.
Источник — Sport.ua
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