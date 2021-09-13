Томас ТУХЕЛЬ: «Победа в турнире такого уровня — ее ни с чем не сравнить»

Наставник «Челси» поделился воспоминаниями о победе своей команды в финале Лиги чемпионов

  • 13.09.2021 17:22
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Томас ТУХЕЛЬ: «Победа в турнире такого уровня — ее ни с чем не сравнить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился воспоминаниями о победе в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от выступления в этом турнире в текущем сезоне.

В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Для нас это первый матч кампании. И этот матч — самое главное, о чем мы сейчас думаем.

Поменяла ли победа в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов мой менталитет? Какое-то время я чувствовал себя по-другому. Это были хорошие ощущения.

Победа в турнире такого уровня — ее ни с чем не сравнить», — отметил Тухель.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Челси» примет питерский «Зенит». Матч состоится во вторник, 14 сентября.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 13.09.2021 17:39
    0
    Надеюсь накидают Зениту по самые гланды
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