Александр ПЕТРАКОВ: «Мы — не испанцы. И никогда ними не будем»

Наставник сборной Украины предпочитает прагматичный футбол

  • 13.09.2021 17:14
  • 1409 просмотров
  • 2 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Мы — не испанцы. И никогда ними не будем»
© УАФ. Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о футболе, в который будет играть украинская национальная команда.

«Шевченко и руководство нашей федерации пять лет говорили о том, что они строят систему и структуру игры, которая заточена под контроль мяча, под атаку. Назначают вас — и вы говорите о том, что вам не нравится игра в пас ради паса, у вас есть свое видение», — сказал известный комментатор Виктор Вацко.

«Я тоже хочу игру в контроль мяча. Но мы — не испанцы. И никогда ними не будем», — ответил Петраков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vytas Meskauskas
    online
    Vytas Meskauskas, 13.09.2021 17:59
    +3
    Зря он так, мы не Испанцы но можем ими стать , пример тому таже Чехия либо Дания . Почему то думал он лидер.
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    Pop Pop
    Pop Pop, 13.09.2021 17:34
    -1
    Против Украины даже Казахстан играет как испанцы,а мы не можем))
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