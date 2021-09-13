Александр ПЕТРАКОВ: «Мы — не испанцы. И никогда ними не будем»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о футболе, в который будет играть украинская национальная команда.

«Шевченко и руководство нашей федерации пять лет говорили о том, что они строят систему и структуру игры, которая заточена под контроль мяча, под атаку. Назначают вас — и вы говорите о том, что вам не нравится игра в пас ради паса, у вас есть свое видение», — сказал известный комментатор Виктор Вацко.

«Я тоже хочу игру в контроль мяча. Но мы — не испанцы. И никогда ними не будем», — ответил Петраков.