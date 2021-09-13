Шахтер – первый в мире по проценту пасов на чужой половине поля

Вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» является вторым в мировом футболе по среднему количеству передач, выполняемых в одном матче. По данным исследования CIES, на основании сведений InStat, «горняки» за 90 минут выполняют 730 пасов, что лишь немногим меньше показателя лидирующего в рейтинге «Пари Сен-Жермен» (738).

В то же время, «Шахтер» является лидером мирового футбола по проценту передач, выполняемых на чужой половине поля. 67,6% пасов «горняки» производят в этой зоне, что намного больше, чем у остальных команд. Идущий второй в этом статистическом компоненте «Манчестер Сити» отстает весьма пристойно (60%), равно как и все остальные команды.

Интересно, что в УПЛ вслед за «Шахтером» по проценту пасов на чужой половине поля следует «Заря» (52% от общего количества), а лишь затем лидирующее в турнирной таблице «Динамо» (50,3%). Меньше всех на чужой половине поля передач в Украине делают «Металлист 1925» (32,2%) и «Верес» (32,9%).

В исследовании принимались во внимание 36 сильнейших национальных чемпионатов мирового футбола – 32 из Европы и 4 из Северной и Южной Америки. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.