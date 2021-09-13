Шахтер – первый в мире по проценту пасов на чужой половине поля

Фантастический статистический показатель команды Роберто Де Дзерби

  • 13.09.2021 16:58
  • 564 просмотра
  • 8 комментариев
Шахтер – первый в мире по проценту пасов на чужой половине поля
© shakhtar.com

Вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» является вторым в мировом футболе по среднему количеству передач, выполняемых в одном матче. По данным исследования CIES, на основании сведений InStat, «горняки» за 90 минут выполняют 730 пасов, что лишь немногим меньше показателя лидирующего в рейтинге «Пари Сен-Жермен» (738).

В то же время, «Шахтер» является лидером мирового футбола по проценту передач, выполняемых на чужой половине поля. 67,6% пасов «горняки» производят в этой зоне, что намного больше, чем у остальных команд. Идущий второй в этом статистическом компоненте «Манчестер Сити» отстает весьма пристойно (60%), равно как и все остальные команды.

Интересно, что в УПЛ вслед за «Шахтером» по проценту пасов на чужой половине поля следует «Заря» (52% от общего количества), а лишь затем лидирующее в турнирной таблице «Динамо» (50,3%). Меньше всех на чужой половине поля передач в Украине делают «Металлист 1925» (32,2%) и «Верес» (32,9%).

В исследовании принимались во внимание 36 сильнейших национальных чемпионатов мирового футбола – 32 из Европы и 4 из Северной и Южной Америки. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

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Источник — CIES

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Mika Moroz
    Mika Moroz, 13.09.2021 17:06
    0
    Представляю как дрочили целый отдел телеАнала, чтобы они родили такой бред. Минай там в ах-е видать
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 13.09.2021 17:04
    0
    Короли статистики
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 13.09.2021 17:03
    0
    Объявляем его Чемпионом Мира!!!
    Ссылка
    __maks___mole
    online
    __maks___mole, 13.09.2021 17:11
    -1
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 13.09.2021 17:10
    -1
    Mika Moroz, 13.09.2021 17:06
    Представляю как дрочили целый отдел телеАнала, чтобы они родили такой бред. Минай там в ах-е видать
    Минай до сих пор ногти грызёт после Черноморца.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 13.09.2021 17:04
    -1
    Бедный, бедный Агробизнес.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 13.09.2021 17:03
    -1
    Давайте рекорд сразу в книгу рекордов Гиннеса
    Или, хотя бы, Украины.
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 13.09.2021 17:03
    -3
    И во что эти рамы конвертируются , ХА XG можно указать , а так же ключевые передачи в последнюю треть , касания в штрафной и т д.
    А так , молодцы конечно , дело Каштру цветёт новым буйством красок
    Ссылка
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