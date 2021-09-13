Защитник Бенфики: «Самое важное - начать с победы в Киеве»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.
«Первый матч в группе, будет тяжело. Самое важное - начать с победы в Киеве. А дальше должно быть легче».
«Победа поможет спокойнее подходить к следующим поединкам группы. Мы уважаем «Динамо». Это чемпион своей страны и регулярный участник Лиги чемпионов», - сказал Отаменди.
Матч состоится 14 сентября, начало в 22:00.
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Источник — A Bola
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