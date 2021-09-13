Защитник Бенфики: «Самое важное - начать с победы в Киеве»

Николас Отаменди оценил матч Лиги чемпионов в Киеве

  • 13.09.2021 16:30
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Защитник Бенфики: «Самое важное - начать с победы в Киеве»
© abola.pt

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.

«Первый матч в группе, будет тяжело. Самое важное - начать с победы в Киеве. А дальше должно быть легче».

«Победа поможет спокойнее подходить к следующим поединкам группы. Мы уважаем «Динамо». Это чемпион своей страны и регулярный участник Лиги чемпионов», - сказал Отаменди.

Матч состоится 14 сентября, начало в 22:00.

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Источник — A Bola

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