ВИДЕО. Неймар готовится забивать за ПСЖ

29-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар активно тренируется, готовясь к матчам за парижский клуб.
Свежее видео своей работы на тренировке Неймар опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ один поединок в Лиге 1.
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Источник — Instagram
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