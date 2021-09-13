ВИДЕО. Неймар готовится забивать за ПСЖ

29-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар активно тренируется, готовясь к матчам за парижский клуб.

Свежее видео своей работы на тренировке Неймар опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ один поединок в Лиге 1.