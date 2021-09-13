Жорже ЖЕЗУШ: «Ставлю Динамо на уровень с Баварией и Барселоной»

Тренер готовится к первому матчу группы Лиги чемпионов

  • 13.09.2021 16:10
  • 1557 просмотров
  • 7 комментариев
Жорже ЖЕЗУШ: «Ставлю Динамо на уровень с Баварией и Барселоной»
© slbenfica.pt

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий поединок 1-го тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.

«Я очень рад, что «Бенфика» сыграет в группе Лиги чемпионов. Это наше место. «Динамо» я оцениваю на том же уровне, что и «Баварию» с «Барселоной». 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит. Однако у «Бенфики» есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на «Динамо» как на слабейшую команду в группе. Это не так».

«С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я одинаково оцениваю «Динамо», «Барселону» и «Баварию». Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев», - сказал Жезуш.

Матч состоится 14 сентября, начало в 22:00.

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Источник — A Bola

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Южанин
    online
    Южанин, 13.09.2021 17:11
    +2
    Динамовские шавки поплыли как телки на первом свидании
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.09.2021 16:37
    +1
    Ну приятно что можно ещё добавить.
    Ссылка
    __maks___mole
    online
    __maks___mole, 13.09.2021 17:12
    0
    Южанин, 13.09.2021 17:11
    Динамовские шавки поплыли как телки на первом свидании
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    Calm
    Calm, 13.09.2021 17:11
    0
    Значит где то внутренне он все таки "смотрит" на Динамо как на слабейшую команду в группе.
    надо наказывать
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    __maks___mole
    online
    __maks___mole, 13.09.2021 17:09
    0
    Да они уровня Бенфики лет 10 не обыгрывали эти разпятилетние
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 13.09.2021 16:29
    -1
    ...А що він ще міг сказати? ...виграють - так обіграли топ-клуб, програють - так програли команді рівня Барси ... боюсь тільки, що з таким складом нічого не світить динамікам....
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    SEMIRAMID
    SEMIRAMID, 13.09.2021 16:13
    -3
    Учтивая речь!
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