Жорже ЖЕЗУШ: «Ставлю Динамо на уровень с Баварией и Барселоной»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий поединок 1-го тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.

«Я очень рад, что «Бенфика» сыграет в группе Лиги чемпионов. Это наше место. «Динамо» я оцениваю на том же уровне, что и «Баварию» с «Барселоной». 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит. Однако у «Бенфики» есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на «Динамо» как на слабейшую команду в группе. Это не так».

«С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я одинаково оцениваю «Динамо», «Барселону» и «Баварию». Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев», - сказал Жезуш.

Матч состоится 14 сентября, начало в 22:00.