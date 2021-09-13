Юрий ВЕРНИДУБ: «Город предвкушает Лигу чемпионов»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от Лиги чемпионов, где будет выступать его команда.

«Все ждут. Город буквально живет футболом, предвкушая Лигу чемпионов групповой стадии. Все хотят увидеть в игре три достаточно сильных клуба. Если брать «Реал», то это королевский клуб с мировым именем, являющийся лучшим в ХХ веке. «Интер», поверьте мне, это тоже что-то! Очень сильный клуб. Сама итальянская школа немного отличается от испанской, и вы это знаете не хуже меня. Тоже будет интересное соперничество. Ну и, наконец, «Шахтер» — клуб, который последние лет пять доминировал в чемпионате Украины. Лишь в этом году он уступил чемпионство киевскому «Динамо». В нынешнем же сезоне «горняки» предстали несколько обновленным коллективом, в котором появилась группа молодых талантливых игроков. За такими новичками, как Марлон, Педриньо и Лассина Траоре, будущее «Шахтера», — считает Вернидуб.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» примет донецкий «Шахтер». Поединок состоится в среду, 15 сентября.