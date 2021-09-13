Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Завтра мы в Лиге чемпионов»

28-летний полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский готовится к старту своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче «Аталанта» на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом».

«Завтра мы в Лиге чемпионов», — прокомментировал Руслан фото своей тренировки.

Поединок «Вильярреал» — «Аталанта» состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.