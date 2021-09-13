ФОТО. Сборная самых дорогих футболистов мира младше 22 лет

Самым дорогим игроком команды стал Эрлинг Холанд

  • 13.09.2021 14:58
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ФОТО. Сборная самых дорогих футболистов мира младше 22 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов мира, которые младше 22 лет.

Самым дорогим игроком команды стад 21-летний форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который оценивается в €130 миллионов.

На втором месте расположился 21-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, чья ориентировочная стоимость оценивается в €100 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

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