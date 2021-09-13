Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимаем, как строить игру против Шахтера»

Наставник «Шерифа» - о своей группе в Лиги чемпионов

  • 13.09.2021 14:59
  • 468 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимаем, как строить игру против Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от борьбы в своей группе Лиги чемпионов:

«Я и мой тренерский штаб понимаем, как строить игру против «Шахтера». Вы это все увидите 15 сентября. Понятно, что с такими клубами, как «Шахтер», «Интер»... Разве можно выйти «шашки наголо» и бежать в атаку!? Будем анализировать и смотреть, понятно, что у любой команды есть как сильные, так и слабые стороны — самое важное правильно воспользоваться этими моментами.

Мы — новичок в этих играх. Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим матчам: с хорошим настроем, подготовкой и тоже сможем «попить крови» у любого из этих клубов. Жизнь покажет.

Конечно, главный фаворит — «Реал», фаворит №2 — миланский «Интер», не обижая донецкий «Шахтер» — №3, ну и мы на четвертом месте — даже в таблице так, но этом пока что, а там посмотрим. Есть шесть игр, если мы хотим продолжить нашу сказку и показать, что это не случайно — мы тоже должны показать, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов».

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Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 15:01
    -2
    Понимает он б.
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