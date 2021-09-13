Василий КАРДАШ: «Тренер Бенфики специально даст сыграть Яремчуку»

Специалист – о предстоящем матче «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 13.09.2021 12:44
  • 1792 просмотра
  • 3 комментария
Василий КАРДАШ: «Тренер Бенфики специально даст сыграть Яремчуку»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

14 сентября в групповом турнире Лиги чемпионов футболисты «Динамо» будут принимать в Киеве португальскую «Бенфику».

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в столице Украины.

«Думаю, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу остался не совсем доволен репетицией — последним календарным поединком с «Металлистом 1925», наверняка он ожидал более серьезного сопротивления от харьковчан. Однако равной борьбы не получилось, преимущество киевлян в контроле мяча было ощутимым.

Уверен, в поединке с португальцами все будет по-другому, ведь они сами на «ты» с мячом и любят действовать первым номером. Поэтому ничего не остается, как запастись терпением и посмотреть, какими домашними заготовками постараются удивить тренеры. Надеюсь, что в этом споре опытнейший Мирча Луческу окажется хитрее.

Я не могу со 100-процентной уверенностью сказать, кто завтра у «Динамо» сыграет на острие атаки: Шкурин, Вербич, Гармаш? Думаю, что Мистер даст ответ на этот вопрос только перед самим поединком. Конечно, не может не радовать, что сейчас в «Динамо» серьезная конкуренция за место в старте. Это приятная головная боль для тренера. И важно, чтобы выбор был остановлен на самых достойных, цена этого поединка очень высока. «Динамо» и «Бенфика» не принадлежат к числу главных претендентов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, вот почему было бы желательно сделать весомый задел в виде трех очков, которые бы очень пригодились в борьбе за третье место в группе.

Также любопытно, доверят ли завтра Роману Яремчуку место в стартовом составе «Бенфики». В последнем матче чемпионата Португалии украинец, хотя и забил, но выходил на замену. Но не исключен вариант, что рулевой «Бенфики» Жорже Жезус осведомлен, что в свое время Роман Яремчук так и не сумел закрепиться в «Динамо», вот и выпустит нашего земляка в основе, чтобы тот доказал, что его в Киеве явно недооценили», - сказал Кардаш.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 13.09.2021 13:42
    +1
    Ясень пень шо не случайно
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 13.09.2021 13:52
    -1
    bullyUA, 13.09.2021 13:37
    И напрасно. Яремчук сейчас не в лучшей форме.
    Но Киеву забьёт
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 13.09.2021 13:37
    -1
    И напрасно. Яремчук сейчас не в лучшей форме.
    Ссылка
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