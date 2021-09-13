ВПК-Агро отказался играть с Днепром-1 на Днепр-Арене

В матче 1/16 финала Кубка Украины состоится днепровское дерби между «ВПК-Агро» и «Днепром-1».

Днепряне предлагали представителю Первой лиги этот матч, в котором «ВПК-Агро» хозяин, провести на «Днепр-Арене». Клуб УПЛ готов был оплатить все расходы, связанные с проведением этой игры.

Однако, как стало известно , после некоторых раздумий «ВПК-Агро» отказался и в итоге кубковый матч состоится на стадионе «Метеор».

Матч «ВПК-Агро» – «Днепр-1» состоится 22 сентября. Начало – в 17:00.