Динамо – Бенфика. Пресс-конференция Луческу. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник «Динамо» пообщается с прессой

  • 13.09.2021 10:24
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Бенфика. Пресс-конференция Луческу. Смотреть онлайн. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В понедельник, 13 сентября главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу проведет пресс-конференцию накануне домашнего матча первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики». Начало – 17:30 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции на нашем сайте:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.09.2021 10:35
    0
    Ждем от Динамо победы и чемпионской игры. Удачи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности