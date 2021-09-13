Динамо – Бенфика. Пресс-конференция Луческу. Смотреть онлайн. LIVE

В понедельник, 13 сентября главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу проведет пресс-конференцию накануне домашнего матча первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики». Начало – 17:30 по Киеву.
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Источник — YouTube
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