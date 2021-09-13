ШАРАН: В Александрии не могут найти такой должности, чтобы меня пригласить

Экс-наставник «горожан» рассказал, почему не остался работать в клубе

  • 13.09.2021 05:40
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ШАРАН: В Александрии не могут найти такой должности, чтобы меня пригласить
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

«Они не могут найти такой должности, чтобы меня пригласить. Так как она у меня может быть лишь одна - главный тренер (улыбается). Я шучу, разумеется.

А если серьезно, то сейчас в «Александрии» главный человек - Сергей Анатольевич Кузьменко, хотя в большей степени клубными делами занимается его сын - Иван Сергеевич», - сказал Шаран.

Шаран возглавлял «Александрию» с января 2010 года по декабрь 2011 года, и с 2013 года по май 2021 года.

Главными достижениями Шарана в «Александрии» стали бронзовые награды УПЛ 2019 года и три выхода в еврокубки, в том числе участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/2020. Также он два раза выигрывал соревнования в Первой лиге.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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