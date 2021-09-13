Бундеслига. Боруссия М взяла три очка в игре с Арминией с дублем Штиндля

12 сентября состоялись три матча 4-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Менхенгладбах победила «Арминию» (3:1), у победителей дубль сделал Ларс Штиндль.
«Герта» победила «Бохум» на выезде (3:1), «Айнтрахт» и «Штутгарт» сыграли вничью (1:1).
Бундеслига. 4-й тур
«Боруссия» М – «Арминия» – 3:1
Голы: Штиндль, 35, 69, Закария, 72 – Окугава, 45+2.
«Бохум» – «Герта» – 1:3
Голы: Цоллер, 59 – Сердар, 37, 43, Маолида, 78.
«Айнтрахт» – «Штутгарт» – 1:1
Голы: Костич, 79 – Мармуш, 88.
Турнирная таблица чемпионата Германии
Источник — Sport.ua
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