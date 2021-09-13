Хавбек Страсбурга упал на газон без видимых причин, его увезли медики

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Лион» победил «Страсбург» (3:1).

Голы у победителей забивали Мусса Дембеле, Джейсон Денайер и Лукас Пакета. «Лион» набрал 8 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Неприятный эпизод произошел в компенсированное время ко второму тайму. Полузащитник «Страсбурга» Димитри Льенар упал без видимой причины и не смог самостоятельно покинуть поле. Его увезли с поля медики.

В «Страсбурге» после матча заявили, что Льенар чувствует себя нормально и уже присоединился к партнерам в раздевалке, проведя несколько медицинских тестов.

Лига 1. 5-й тур

«Лион» – «Страсбург» – 3:1

Голы: Дембеле, 8, Денайер, 64, Пакета, 87 – Диалло, 90+6.