Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков УПЛ

Самый старший футболист УПЛ-2021/22 Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов Украины. Матч против «Миная» капитан «Черноморца» провел в 38 лет 141 день. Более продолжительную карьеру в элитном дивизионе имели только семеро - 3 защитника, 2 полузащитника и 2 нападающих.
Самые возрастные полевые игроки в чемпионатах Украины:
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 255 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
18.10.2015
|
Сталь Дз (д)
|
0:2
|
41 год 175 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
18.05.1999
|
Николаев (д)
|
2:1
|
40 лет 303 дня
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
10.06.2001
|
Сталь А (г)
|
0:1
|
39 лет 297 дней
|
Олег ФЕДЮКОВ
|
Волынь
|
09.11.2003
|
Оболонь (д)
|
1:1
|
38 лет 326 дней
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Закарпатье
|
18.04.2010
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
38 лет 196 дней
|
Тариэл КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
15.06.2001
|
Шахтер (д)
|
0:7
|
38 лет 173 дня
|
Василий ЛЕСЬКИВ
|
Карпаты
|
11.06.2002
|
Таврия (д)
|
0:0
|
38 лет 141 день
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
12.09.2021
|
Минай (г)
|
2:2
|
38 лет 140 дней
|
Виктор СМИГУНОВ
|
Таврия
|
16.06.2000
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
38 лет 129 дней
|
Владимир КОВАЛЮК
|
Волынь
|
10.07.2010
|
Ворскла (д)
|
0:4
* на день последнего матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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