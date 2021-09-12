Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков УПЛ

Матч против «Миная» капитан «Черноморца» провел в 38 лет 141 день

  • 12.09.2021 18:04
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Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков УПЛ
© Футбол 1/2/3. Сергей Кравченко

Самый старший футболист УПЛ-2021/22 Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов Украины. Матч против «Миная» капитан «Черноморца» провел в 38 лет 141 день. Более продолжительную карьеру в элитном дивизионе имели только семеро - 3 защитника, 2 полузащитника и 2 нападающих.

Самые возрастные полевые игроки в чемпионатах Украины:

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42 года 255 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

18.10.2015

Сталь Дз (д)

0:2

41 год 175 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

18.05.1999

Николаев (д)

2:1

40 лет 303 дня

Игорь БИСКУП

Нива Т

10.06.2001

Сталь А (г)

0:1

39 лет 297 дней

Олег ФЕДЮКОВ

Волынь

09.11.2003

Оболонь (д)

1:1

38 лет 326 дней

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Закарпатье

18.04.2010

Шахтер (г)

0:1

38 лет 196 дней

Тариэл КАПАНАДЗЕ

Нива Т

15.06.2001

Шахтер (д)

0:7

38 лет 173 дня

Василий ЛЕСЬКИВ

Карпаты

11.06.2002

Таврия (д)

0:0

38 лет 141 день

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

12.09.2021

Минай (г)

2:2

38 лет 140 дней

Виктор СМИГУНОВ

Таврия

16.06.2000

Шахтер (г)

0:2

38 лет 129 дней

Владимир КОВАЛЮК

Волынь

10.07.2010

Ворскла (д)

0:4

 

* на день последнего матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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