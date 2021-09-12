Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков УПЛ

Самый старший футболист УПЛ-2021/22 Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов Украины. Матч против «Миная» капитан «Черноморца» провел в 38 лет 141 день. Более продолжительную карьеру в элитном дивизионе имели только семеро - 3 защитника, 2 полузащитника и 2 нападающих.

Самые возрастные полевые игроки в чемпионатах Украины:

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 42 года 255 дней Владислав ГЕЛЬЗИН Олимпик 18.10.2015 Сталь Дз (д) 0:2 41 год 175 дней Иван ШАРИЙ Ворскла 18.05.1999 Николаев (д) 2:1 40 лет 303 дня Игорь БИСКУП Нива Т 10.06.2001 Сталь А (г) 0:1 39 лет 297 дней Олег ФЕДЮКОВ Волынь 09.11.2003 Оболонь (д) 1:1 38 лет 326 дней Александр ЧИЖЕВСКИЙ Закарпатье 18.04.2010 Шахтер (г) 0:1 38 лет 196 дней Тариэл КАПАНАДЗЕ Нива Т 15.06.2001 Шахтер (д) 0:7 38 лет 173 дня Василий ЛЕСЬКИВ Карпаты 11.06.2002 Таврия (д) 0:0 38 лет 141 день Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 12.09.2021 Минай (г) 2:2 38 лет 140 дней Виктор СМИГУНОВ Таврия 16.06.2000 Шахтер (г) 0:2 38 лет 129 дней Владимир КОВАЛЮК Волынь 10.07.2010 Ворскла (д) 0:4

* на день последнего матча.