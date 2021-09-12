Мехелен Шведа пропустил от Андерлехта Михайличенко семь голов

Состоялся матч седьмого тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» Богдана Михайличенко уничтожил «Мехелен» Марьяна Шведа (7:2).
Швед вышел с первых минут и был заменен на 70-й минуте при счете 4:1 в пользу «Андерлехта».
Михайличенко появился на поле после замены на 83-й минуте при счете 5:1. Оба украинца результативными действиями не отличились.
Чемпионат Бельгии. 7-й тур
«Андерлехт» – «Мехелен» – 7:2
Голы: Раман (23), Куаме (49, 57), Мурильо (61), Амузу (74), Версхарен (85), Зиркзе (87) - Сторм (37), Кая (90+1)
Источник — Sport.ua
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