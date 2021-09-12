Ястремская, Калинина и Завацкая узнали соперниц на турнире WTA в Словении

Украинские теннисистки выступят на хардовом турнире WTA 250 в Портороже, который стартует на следующей неделе.
Шестая сеяная Даяна Ястремская (№51 WTA) в первом круге встретится с итальянкой Ясмине Паолини (№99 WTA).
Ангелина Калинина (№76 WTA) также стартует матчем против представительницы Италии. Ангелина сразится с Сарой Эррани (№112 WTA).
Катарина Завацкая (№143 WTA) начнут турнир матчем с одной из победительниц квалификации.
Призовой фонд турнира – $235,238.
Источник — Sport.ua
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