Ястремская, Калинина и Завацкая узнали соперниц на турнире WTA в Словении

Украинские теннисистки выступят на хардовом турнире WTA 250 в Портороже, который стартует на следующей неделе.



Шестая сеяная Даяна Ястремская (№51 WTA) в первом круге встретится с итальянкой Ясмине Паолини (№99 WTA).



Ангелина Калинина (№76 WTA) также стартует матчем против представительницы Италии. Ангелина сразится с Сарой Эррани (№112 WTA).



Катарина Завацкая (№143 WTA) начнут турнир матчем с одной из победительниц квалификации.



Призовой фонд турнира – $235,238.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА