У российской теннисистки украли олимпийские медали

Из дома олимпийской чемпионки, российской теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Кража произошла, когда теннисистка вместе с мужем уехала на ужин, сигнализация не сработала.



«Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте.



В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», – сказала теннисистка.



Отметим, что Веснина – чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте.