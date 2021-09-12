Верес – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 7-го тура УПЛ

  • 12.09.2021 07:19
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Верес – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Верес

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Украины «Верес» – «Львов».

«В предыдущем туре «Верес» победил на выезде «Десну» (4:0). «Львов» в дерби уступил «Руху» (0:1).

«Верес» с 8 очками идет на 8 месте в турнирной таблице УПЛ. «Львов» с 2 баллами расположился на 15 позиции.
Принципиальный матч будет. У «Львова» поменялся тренер. Думаю, болельщиков будет много на этом поединке. Поставлю на то, что «Верес» забьёт гол и не проиграет», - сказал Козьбан.

Матч «Верес» – «Львов» состоится 13-го сентября. Начало встречи в 19:30.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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