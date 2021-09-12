Ворскла – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч УПЛ

  • 12.09.2021 06:21
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Ворскла – Десна. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© УПЛ

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Десна».

«Обе команды матчи предыдущего тура проиграли. «Ворскла» уступила «Заре» (0:1), а «Десна» с крупным счетом проиграла «Вересу» (0:4). Полтавчане с 6 очками идут на 11 месте в УПЛ. Черниговская команда с 12 баллами расположилась на 5-й строчке.

16 раз играли между собой эти команды. 8 раз выиграла «Ворскла» и по 4 раза встречи завершались победой «Десны» и ничейными результатами.

Заруба будет. «Ворскла» играет дома. Поставлю, что команда Юрия Максимова не проиграет в Полтаве. Ставлю на «Ворсклу» 1Х», - сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Десна» состоится 12-го сентября. Начало встречи в 19:30.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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