Чернигов продолжает искать усиление. Десна подписала контракт с защитником

Черниговская «Десна» объявила о подписании контракта с защитником Алексеем Ковтуном.

26-летний защитник является воспитанником киевского «Динамо». В своей карьере Ковтун больше всего поиграл в составах «Полтавы» и львовских «Карпат». Также футболист ездил в чемпионат Беларуси, но не сумел закрепиться в составе «Минска».

Последним клубом Ковтуна был «Минай», за который защитник сыграл 4 поединка. В «Десне» Ковтун будет выступать под шестым номером.