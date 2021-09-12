Чернигов продолжает искать усиление. Десна подписала контракт с защитником

Черниговская «Десна» объявила о подписании контракта с защитником Алексеем Ковтуном.
26-летний защитник является воспитанником киевского «Динамо». В своей карьере Ковтун больше всего поиграл в составах «Полтавы» и львовских «Карпат». Также футболист ездил в чемпионат Беларуси, но не сумел закрепиться в составе «Минска».
Последним клубом Ковтуна был «Минай», за который защитник сыграл 4 поединка. В «Десне» Ковтун будет выступать под шестым номером.
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