Колос – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 12.09.2021 00:19
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Колос – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© koloskovalivka.com

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 7-го тура УПЛ «Колос» – «Мариуполь».

«В предыдущем туре «Колос» проиграл со счетом 0:7 «Динамо». В свою очередь, «Ингулец» выиграл у «Мариуполя» (3:0). То есть в предыдущем туре «Колос» и «Мариуполь» вместе проиграли со счетом 0:10.

В турнирной таблице УПЛ «Колос» с 5 очками идет 13-м. «Мариуполь» с 1 баллом расположился на 16-й позиции.
Восемь раз встречались между собой эти команды. «Колос» и «Мариуполь» выиграли по четыре встречи, ни разу не сыграв вничью.

У «Мариуполя» большие проблемы с составом. В команде в основном все ребята молодые. «Мариуполь» находится на последнем месте. «Колос» после поражения от «Динамо» (0:7) поменял тренера. «Колос» играет дома, и он является фаворитом. У команды из Ковалевки более опытные футболисты. Команда у «Колоса» опытнее. «Колос» - фаворит этой встречи», - сказал Нагорняк.

Матч «Колос» – «Мариуполь» состоится 12-го сентября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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