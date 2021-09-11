Минай – Черноморец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 7-го тура УПЛ «Минай» – «Черноморец».

«В предыдущем туре «Минай» сыграл 1:1. «Черноморец» расписал мировую с «Александрией» (2:2). Закарпатцы с 5 очками в активе идут на 12-м месте в УПЛ. Одесситы находятся на 14-й позиции, набрав 4 балла.

Поставлю на «Минай» и что Селезнев забьет. Хотя «Черноморец» команда такая веселая. Одесситы весело сыграли с «Металлистом 1925», с «Мариуполем». Да, «Минай» дома играет. Но в принципе в этом матче и ничья может быть. И хочется, чтобы Селезнев с игры забил за «Минай», - сказал Нагорняк.

Матч «Минай» – «Черноморец» состоится 12-го сентября. Начало встречи в 14:00.