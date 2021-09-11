Пятов, Конопля и Степаненко - в основе Шахтера на матч с Днепром-1

В 19:30 стартует топ-матч 7-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1». Наставник хозяев Роберто Де Дзерби решил применить ротацию.
Отдых получили игроки основы Траоре и Соломон, а шанс в основе получили Конопля и Фернандо.
Шахтер: Пятов, Конопля, Матвиенко, Витао, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Фернандо
В запасе: Шевченко, Бондарь, Корниенко, Маркос, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре
Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Гуцуляк, Когут, Довбик
В запасе: Юрчук, Кравченко, Нельсон, Ярмолюк, Батагов, Назаренко, Русин, Чуже, Билл
Источник — Sport.ua
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