Бундеслига. Байер и Боруссия Д забили 7 голов, дубль Холанда, успех Волков

В чемпионате Германии голевую перестрелку устроили «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, которые забили 7 голов.
Победить удалось дортмундской команде со счетом 4:3. Дубль оформил форвард Эрлинг Холанд.
Отметим лидерство «Вольфсбурга», который набрал 12 очков.
Чемпионат Германии. 4-й тур
Байер - Боруссия Д 3:4
Голы: Вирц, 9, Шик, 45, Диаби, 55 - Холанд, 37, 77 (с пен), Брандт, 49, Геррейру, 71
Гройтер Фюрт - Вольсфбург 0:2
Голы: Нимеча, 10, Вегхорст, 90
Хоффенхайм - Майнц 0:2
Голы: Буркард, 21, Ингвартсен, 77
Фрайбург - Кельн 1:1
Голы: Рафаэль, 89 - Модест, 33
Унион - Аугсбург 0:0
Источник — Sport.ua
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