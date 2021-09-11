Бундеслига. Байер и Боруссия Д забили 7 голов, дубль Холанда, успех Волков

Состоялся ряд матчей чемпионата Германии

  • 11.09.2021 18:29
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Бундеслига. Байер и Боруссия Д забили 7 голов, дубль Холанда, успех Волков
© Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Германии голевую перестрелку устроили «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, которые забили 7 голов.

Победить удалось дортмундской команде со счетом 4:3. Дубль оформил форвард Эрлинг Холанд.

Отметим лидерство «Вольфсбурга», который набрал 12 очков.

Чемпионат Германии. 4-й тур

Байер - Боруссия Д 3:4
Голы: Вирц, 9, Шик, 45, Диаби, 55 - Холанд, 37, 77 (с пен), Брандт, 49, Геррейру, 71

Гройтер Фюрт - Вольсфбург 0:2
Голы: Нимеча, 10, Вегхорст, 90

Хоффенхайм - Майнц 0:2
Голы: Буркард, 21, Ингвартсен, 77

Фрайбург - Кельн 1:1
Голы: Рафаэль, 89 - Модест, 33

Унион - Аугсбург 0:0

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Источник — Sport.ua

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