Полесье подписало экс-хавбека Днепра и Зари

Житомирское «Полесье» объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Русланом Бабенко.

О сроке соглашения и любых других деталях не сообщается. Бабенко является воспитанником «Днепра», выступал за молодежные сборные Украины – от U-16 до U-21.

За свою карьеру Руслан защищал цвета таких клубов, как «Днепр», «Волынь», «Сталь», «Буде-Глимт» (Норвегия), «Заря», «Черноморец», «Ракув» (Польша), «Олимпик».

«Полесье» после восьми туров Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.