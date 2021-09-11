Полесье подписало экс-хавбека Днепра и Зари

Житомирское «Полесье» объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Русланом Бабенко.
О сроке соглашения и любых других деталях не сообщается. Бабенко является воспитанником «Днепра», выступал за молодежные сборные Украины – от U-16 до U-21.
За свою карьеру Руслан защищал цвета таких клубов, как «Днепр», «Волынь», «Сталь», «Буде-Глимт» (Норвегия), «Заря», «Черноморец», «Ракув» (Польша), «Олимпик».
«Полесье» после восьми туров Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
Источник — ФК Полесье
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