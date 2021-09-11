Ахмедзаде пропустит 10 дней из-за травмы

Форвард закарпатского «Миная» Рустам Ахмедзаде рассказал, что не позволяет ему выходить на футбольное поле.

«В сентябрьском матче отборочного цикла чемпионата мира против Ирландии не обошлось без повреждения, было даже подозрение на перелом пятки. К счастью, обошлось, но сильный ушиб дает о себе знать, и я не смогу помочь «Минаю» в ближайших календарных поединках. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе, принимаю процедуры.

Обидно, ведь находился в боевой спортивной форме, после забитого мяча в ворота «Шахтера» в чемпионате УПЛ поверил в свои силы, сыграл за сборную Азербайджана. Остается надеяться, что сумею быстро восстановиться», - сказал Ахмедзаде.

Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам Ахмедзаде участвовал во всех пяти матчах «Миная» в чемпионате УПЛ и забил один гол.