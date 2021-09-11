Зарабатывать не меньше Погба. Фернандеш требует увеличения зарплаты

Хавбек «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с клубом

  • 11.09.2021 14:21
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Зарабатывать не меньше Погба. Фернандеш требует увеличения зарплаты
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш продолжает переговоры с английским клубом об увеличении своей заработной платы.

Фернандеш хочет зарабатывать не меньше 28-летнего французского хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.

Бруну перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за €63 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду 3 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.

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Источник — O Jogo

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