Зарабатывать не меньше Погба. Фернандеш требует увеличения зарплаты

27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш продолжает переговоры с английским клубом об увеличении своей заработной платы.

Фернандеш хочет зарабатывать не меньше 28-летнего французского хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.

Бруну перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за €63 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду 3 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.