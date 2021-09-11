Валерий КРИВЕНЦОВ: «Знаю, как тренирует Луческу. Но люди меняются»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от поединка 7-го тура УПЛ с киевским «Динамо».

- Как прошла подготовка к игре с «Динамо»? Как настроены вы и команда?

- Я и команда — мы все одно целое. Настроены на эту игру. У нас была большая пауза, мы ее заполнили контрольной игрой с «Ворсклой». Иногда тренировались в двухразовом режиме. Смоделировали несколько игровых ситуаций, как противодействовать «Динамо».

- «Динамо» — лидер, вы — человек, который много лет был в «Шахтере», к тому же работали с Луческу. Является ли эта игра для вас особенной?

- Из-за этим причин — нет. Но для нас это хорошая проверка — сыграть с чемпионом страны. Это, конечно, мотивирует и подталкивает, чтобы мы показали достойную игру на фоне такого соперника.

- Подготовка к этой игре для вас была легче, потому что вы знаете, как тренирует свои команды Мирча Луческу?

- Знаю. Безусловно. Но люди меняются со временем. Футбол не стоит на месте. Все учесть невозможно, но мы попробуем.

Матч «Металлист 1925» — «Динамо» состоится в субботу, 11 сентября, на харьковском стадионе «Металлист» в 17:00.