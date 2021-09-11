Бенфика проведет тренировку на стадионе клуба Первой лиги

Португальская команда заглянет на «Оболонь Арену»

  • 11.09.2021 12:59
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Бенфика проведет тренировку на стадионе клуба Первой лиги
© ФК Бенфика

Португальская «Бенфика» определилась с планами своего пребывания в столице Украины на время проведения матча первого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который состоится во вторник, 14 сентября.

Португальская делегация прибудет в Киев в понедельник, 13 сентября в 21:55 и отправится к месту своего проживания в отель «Хилтон». Соперник команды Мирчи Луческу отказался от предыгровой тренировки на «Олимпийском», но проведет утреннюю сессию (в 10:30) в день матча. Занятие состоится на «Оболонь Арене» в закрытом режиме.

Добавим, что в понедельник, 13 сентября, в 17:30 состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу и одного игрока киевлян. После этого на поле базы в Конча-Заспе динамовцы проведут предыгровую тренировку, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Накануне старта в Лиге чемпионов генеральной репетицией для «Динамо» станет матч УПЛ против «Металлиста 1925» (11 сентября), а «Бенфика» перед вылетом в Украину тоже 11 сентября встретится с «Санта-Кларой».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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