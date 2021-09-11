ФОТО. Шахтер опубликовал заявку на матч с Днепром-1

Бондарь и Педриньо смогут принять участие в поединке 7-го тура УПЛ

  • 11.09.2021 12:19
  • 934 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Шахтер опубликовал заявку на матч с Днепром-1
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на поединок 7-го тура чемпионата Украины по футболу против «Днепра-1».

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.

Матч «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 11 сентября, в 19:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 11.09.2021 13:32
    0
    В заявке Шахтера украинцы и остальные - 50% на 50%.
    Кто будет в основе?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 11.09.2021 13:29
    +1
    Орлов Михаил, 11.09.2021 13:01
    Металлист - чемпион!
    первой лиги в этом сезоне.
    В следующем - посмотрим.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 11.09.2021 13:01
    0
    Металлист - чемпион!
    Ссылка
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