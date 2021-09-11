ФОТО. Шахтер опубликовал заявку на матч с Днепром-1

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на поединок 7-го тура чемпионата Украины по футболу против «Днепра-1».
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.
Защитники: Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.
Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо.
Матч «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 11 сентября, в 19:30.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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