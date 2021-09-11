Источник: Динамо выставит игроков ротации на матч с Металлистом 1925

В составе киевского клуба может дебютировать Витиньо

  • 11.09.2021 11:18
  • 1711 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Динамо выставит игроков ротации на матч с Металлистом 1925
© ФК Динамо Киев

В поединке 7-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» главный тренер киевского «Динамо» Мичра Луческу планирует использовать нескольких игроков ротации.

«На сегодняшний матч в Харькове выйдут некоторые люди ротации. Так эти полторы тренировочных недели на позициях центральных защитников активно наигрывались Кендзера и Шабанов, и последний, вероятнее всего, составит пару Забарному. На острие планируется выход Шкурина, который, судя по отзывам, снова хорош на тренировках. В центре в старте снова можем увидеть пару Шепелев-Андриевский. При благоприятном стечении обстоятельств, вероятен дебют Витиньо. Плановая ротация в пределах разумного, так это называется. Очки терять нельзя, а «Бенфика» уже близко», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Матч «Металлист 1925» — «Динамо» состоится в субботу, 11 сентября, на харьковском стадионе «Металлист» в 17:00.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rosti79
    rosti79, 11.09.2021 11:26
    0
    это и коню понятно без всяких источников
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