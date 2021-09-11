Кривбасс презентовал новую форму в марсианском стиле

Его съемки прошли в карьере, в котором вполне можно было снимать и фильмы про Марс

  • 11.09.2021 10:56
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
Кривбасс презентовал новую форму в марсианском стиле

Претендент на выход в Премьер-лигу Кривбасс , официальным спонсором которого является компания Parimatch, представил новую игровую форму для мужской и женской команд на сезон 2021/22. Чтобы показать, как футболисты будут смотреться в этой форме, клуб выпустил яркий ролик. Его съемки прошли в карьере, в котором вполне можно было снимать и фильмы про Марс. Видео получилось очень эффектным.

Во время съемки камера двигалась со скоростью до 100 километров в час с легкостью погружаясь на сотни метров в карьер и с такой же скоростью взлетая вверх.

В новой форме позировали полевые игроки и голкиперы Денис Васин, Роман Льопка, Лидиани Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез. Сама форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, на ней размещен герб клуба и лозунг "Имя нам Кривбасс".

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 11.09.2021 11:20
    0
    Это они уже проиграли? И сейчас их будут расстреливать мячами? Мы такое в детстве играли от стеночки, но там надо буквой Г становится.)
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